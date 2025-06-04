Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ

В Сибири на стационарных и мобильных постах ДПС стартовали массовые проверки фур, особенно с челябинскими номерами, сообщили The Moscow Times источники в логистической отрасли. Представители транспортных компаний отмечают, что грузовики вскрываются даже при наличии таможенных пломб, из-за чего приходится заново оформлять документы.

Российские силовые структуры резко усилили контроль грузовиков на дорогах после беспрецедентной атаки Украины на аэродромы стратегической авиации РФ, которая состоялась в воскресенье.

Проверки проходят в Челябинской и Иркутской областях. По словам менеджера одной из компаний, один водитель провел в очередях на трех постах около десяти часов — несмотря на уже проведённые проверки.

По данным следствия, дроны, которыми ВСУ нанесли удары по авиабазам в четырёх регионах России, хранились на складе в Челябинске. Предполагается, что беспилотники поступили из Китая через границу с Казахстаном и были доставлены к аэродромам в грузовиках с челябинскими номерами. По подозрению в организации диверсии объявлен в розыск 37-летний житель Челябинской области Артем Тимофеев, зарегистрировавший ИП по грузоперевозкам.

Логисты сообщают, что после атаки на сухопутных КПП с Китаем и Монголией существенно ужесточен контроль грузов. По их данным, усиленный досмотр может сохраниться как минимум месяц, а возможно, и на постоянной основе.

Операция «Паутина» готовилась более полутора лет: СБУ тайно ввезла на территорию России небольшие квадрокоптеры, которые затем были спрятаны в деревянных контейнерах и доставлены грузовиками к целям. Во время удара крышки контейнеров дистанционно открылись, и дроны вылетели для атаки.

Согласно данным НАТО, в результате ударов было уничтожено от 10 до 13 самолетов стратегической авиации, включая как минимум один дорогостоящий самолет-радар А-50. Украинская операция получила в российских медиа прозвище «русский Перл-Харбор» и вызвала обеспокоенность чиновников из-за уязвимости ядерных сил страны.

Однако собеседники агентства утверждают, что операция существенно не повлияет на ядерный потенциал России и её способность наносить удары по Украине, поскольку для атак использовалось ограниченное количество самолетов.