Анар Алиев выступил на сессии Международной конференции труда

Выступая на сессии, руководитель делегации Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил важность доклада, представленного на открытии сессии генеральным директором МОТ Жильбером Унгбо. Министр подчеркнул, что этот доклад открывает новые возможности для формирования прагматичного подхода к изменениям, которые могут произойти в сфере труда на фоне вызовов, связанных с развитием искусственного интеллекта и экологической безопасностью.

По словам министра, несмотря на негативное влияние политических и экономических процессов на региональном и глобальном уровнях, повышение социального благосостояния населения остается основой реализуемой в Азербайджане концепции сильного социального государства. За последние годы в стране были осуществлены пять крупных пакетов социальных реформ, охвативших около 4 миллионов граждан. Минимальная зарплата увеличена в 3,1 раза, минимальная пенсия — в 2,9 раза. Значительный рост зафиксирован также по средним размерам пенсий и зарплат, объем выделяемых на пособия и стипендии средств увеличился в 5 раз.

Анар Алиев рассказал о достижениях Стратегии занятости Азербайджана на 2019–2030 годы, расширении мер активной занятости и внедрении новой модели службы занятости. Он поделился информацией об успехах и преимуществах концепции DOST. Было отмечено, что более 150 из 159 услуг министерства полностью оцифрованы, из них 60 предоставляются в проактивной форме, а общий уровень цифровизации составляет 95 процентов. Министр также подчеркнул активное участие социальных партнеров в процессе социальных реформ, сообщил, что решения в этой сфере принимаются на основе принципа трипартизма, закрепленного в деятельности МОТ.

Анар Алиев отметил, что визит генерального директора МОТ Жильбера Унгбо в Азербайджан 14 апреля этого года и его встреча с президентом Ильхамом Алиевым свидетельствуют о высоком уровне международного сотрудничества Азербайджана в сфере труда и занятости. Между правительством Азербайджана и МОТ успешно реализованы два Национальных плана по достойному труду. По его словам, есть уверенность, что вскоре будет подписана и новая Программа, направленная на совместное реагирование на новые вызовы в сфере труда.