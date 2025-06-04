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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Путин и Папа Римский Лев XIV обсудили Украину

22:37 455

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Эта беседа стала первой между Путиным и новым главой католической церкви.

Президент России поздравил понтифика с избранием и обсудил с ним войну в Украине. Путин в очередной раз подчеркнул, что «для разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины».

Президент РФ также рассказал Льву XIV о договоренностях об обмене пленными и телами погибших, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле. При этом он отметил, что Киев «делает ставку на эскалацию конфликта», устраивая диверсии на объектах гражданской инфраструктуры в России.

Путин также поблагодарил Папу Римского «за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов».

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