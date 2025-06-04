Путин и Папа Римский Лев XIV обсудили Украину

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Эта беседа стала первой между Путиным и новым главой католической церкви.

Президент России поздравил понтифика с избранием и обсудил с ним войну в Украине. Путин в очередной раз подчеркнул, что «для разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины».