Ын поможет восстановить Курскую область

В Пхеньяне он провёл переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщили в аппарате Совбеза.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, развитие двусторонних отношений и положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Особое внимание было уделено ранее направленному посланию Путина Ким Чен Ыну.

В контексте участия северокорейских военнослужащих в боях за Курскую область Шойгу и Ким обсудили шаги по увековечиванию их подвига и перспективы восстановления региона.