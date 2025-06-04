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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Ын поможет восстановить Курскую область

22:54 456

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу посетил КНДР 4 июня по поручению Владимира Путина.

В Пхеньяне он провёл переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщили в аппарате Совбеза.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, развитие двусторонних отношений и положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Особое внимание было уделено ранее направленному посланию Путина Ким Чен Ыну.

В контексте участия северокорейских военнослужащих в боях за Курскую область Шойгу и Ким обсудили шаги по увековечиванию их подвига и перспективы восстановления региона.

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