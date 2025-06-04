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Трамп призвал отменить потолок госдолга США из-за угрозы катастрофы

23:08 327

Президент США Дональд Трамп выступил за отмену лимита государственного долга, предупредив о грозящей стране «экономической катастрофе». Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

Он прокомментировал соответствующее предложение сенатора Элизабет Уоррен, отметив, что впервые согласен с ней «хоть в чем-то».

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Он слишком разрушителен, чтобы оставаться в руках политиков, которые могут захотеть им воспользоваться, несмотря на ужасающий эффект для нашей страны и мира. Давайте объединим усилия, республиканцы и демократы, и сделаем это!» — написал он.

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