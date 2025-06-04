USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Нефть для Европы подорожает

4 июня 2025, 23:35 704

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в июле поднимет цены на все сорта нефти для европейских покупателей на $1,8 за баррель.

После корректировки стоимость нефти марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы превысит цену Brent на $3,25 за баррель, а для покупателей из Средиземноморья — на $3,05.

Одновременно Саудовская Аравия снизит цены на "легкие" сорта нефти для Азии на $0,2 за баррель — до уровня всего на $1,2 выше корзины Оман/Дубай, что близко к минимуму за четыре года.

Для США стоимость "легкой" нефти снизится на $0,1 за баррель, для остальных сортов изменений не будет.

Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 73
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7%
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7% наш комментарий
01:38 277
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
00:28 875
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 8451
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
4 июня 2025, 15:22 7381
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
4 июня 2025, 22:23 2415
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
4 июня 2025, 22:10 1768
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
4 июня 2025, 21:48 926
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
4 июня 2025, 19:29 6451
Зеленский ответил на угрозы Путина
Зеленский ответил на угрозы Путина обновлено 00:38
00:38 6171
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
4 июня 2025, 20:07 3293

ЭТО ВАЖНО

Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 73
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7%
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7% наш комментарий
01:38 277
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
00:28 875
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 8451
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
4 июня 2025, 15:22 7381
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
4 июня 2025, 22:23 2415
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
4 июня 2025, 22:10 1768
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
4 июня 2025, 21:48 926
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
4 июня 2025, 19:29 6451
Зеленский ответил на угрозы Путина
Зеленский ответил на угрозы Путина обновлено 00:38
00:38 6171
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
4 июня 2025, 20:07 3293
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться