Нефть для Европы подорожает

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в июле поднимет цены на все сорта нефти для европейских покупателей на $1,8 за баррель.

После корректировки стоимость нефти марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы превысит цену Brent на $3,25 за баррель, а для покупателей из Средиземноморья — на $3,05.