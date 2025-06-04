Нефть для Европы подорожает

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в июле поднимет цены на все сорта нефти для европейских покупателей на $1,8 за баррель.
После корректировки стоимость нефти марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы превысит цену Brent на $3,25 за баррель, а для покупателей из Средиземноморья — на $3,05.
Одновременно Саудовская Аравия снизит цены на "легкие" сорта нефти для Азии на $0,2 за баррель — до уровня всего на $1,2 выше корзины Оман/Дубай, что близко к минимуму за четыре года.
Для США стоимость "легкой" нефти снизится на $0,1 за баррель, для остальных сортов изменений не будет.