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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

В Лерике произошло землетрясение

+ Заявление МЧС ;обновлено 00:08
00:08 882

В Лерикском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6.

По данным Республиканского сейсмологического сервисного центра при Азербайджанской Национальной академии наук, 4 июня 2025 года в 23:32 по местному времени в районе Лерика произошло землетрясение магнитудой 3,6 с очагом на глубине 17 километров.

По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям, на данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

*** 23:52

В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Природное явление ощущалось в прилегающих районах.

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