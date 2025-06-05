В Лерике произошло землетрясение

В Лерикском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6.

По данным Республиканского сейсмологического сервисного центра при Азербайджанской Национальной академии наук, 4 июня 2025 года в 23:32 по местному времени в районе Лерика произошло землетрясение магнитудой 3,6 с очагом на глубине 17 километров.

По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям, на данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.