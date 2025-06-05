Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар двумя беспилотниками по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как сообщил официальный представитель вооружённых формирований хуситов Яхья Сариа, атака была проведена силами дронов по «оккупированному району Яффо» (Тель-Авив), и «операция достигла своей цели». Заявление прозвучало в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного повстанцам.

Ранее израильская армия сообщала о перехвате беспилотного летательного аппарата, запущенного «с востока». В ряде районов страны прозвучали сирены воздушной тревоги.

Официального подтверждения удара по аэропорту со стороны израильских властей на данный момент нет.