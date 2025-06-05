Маск призвал переписать бюджет, предложенный Трампом

По мнению миллиардера, документ в его нынешнем виде приведет к значительному росту государственного долга.

«Нужно подготовить новый проект бюджета. Он не должен предусматривать масштабного роста госдолга», — написал Маск в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей публикации на платформе Truth Social предложил полностью отменить лимит госдолга, чтобы избежать экономических потрясений. Он отметил, что впервые за долгое время оказался солидарен с сенатором Элизабет Уоррен, которая также выступает за ликвидацию долгового потолка.