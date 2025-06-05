USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Маск призвал переписать бюджет, предложенный Трампом

01:12 295

Американский предприниматель Илон Маск выступил с критикой проекта федерального бюджета, предложенного администрацией Дональда Трампа.

По мнению миллиардера, документ в его нынешнем виде приведет к значительному росту государственного долга.

«Нужно подготовить новый проект бюджета. Он не должен предусматривать масштабного роста госдолга», — написал Маск в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей публикации на платформе Truth Social предложил полностью отменить лимит госдолга, чтобы избежать экономических потрясений. Он отметил, что впервые за долгое время оказался солидарен с сенатором Элизабет Уоррен, которая также выступает за ликвидацию долгового потолка.

Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 84
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7%
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7% наш комментарий
01:38 279
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
00:28 876
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 8457
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
4 июня 2025, 15:22 7382
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
4 июня 2025, 22:23 2418
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
4 июня 2025, 22:10 1770
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
4 июня 2025, 21:48 927
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
4 июня 2025, 19:29 6452
Зеленский ответил на угрозы Путина
Зеленский ответил на угрозы Путина обновлено 00:38
00:38 6177
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
4 июня 2025, 20:07 3294

ЭТО ВАЖНО

Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 84
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7%
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7% наш комментарий
01:38 279
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
00:28 876
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 8457
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
4 июня 2025, 15:22 7382
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
4 июня 2025, 22:23 2418
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
4 июня 2025, 22:10 1770
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
4 июня 2025, 21:48 927
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
4 июня 2025, 19:29 6452
Зеленский ответил на угрозы Путина
Зеленский ответил на угрозы Путина обновлено 00:38
00:38 6177
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
4 июня 2025, 20:07 3294
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться