Азербайджан намекает Евросоюзу: Если вам нужен еще газ…

Вторая фаза проекта освоения газоконденсатного месторождения на Каспии «Апшерон» (реализуется SOCAR совместно с Total и ADNOC) продвигается к принятию инвестиционного решения (FID) в 2025 году. Об этом заявил на энергетическом форуме в Баку представитель SOCAR Виталий Беглярбеков.
По его мнению, санкционирование финансирования второй фазы должно привести к тому, что первый газ с этого этапа развития может быть получен в конце 2028 - начале 2029 года.
«Этот проект добавит как минимум 4,5 миллиарда кубометров газа в год к добываемым в Азербайджане газовым мощностям. Сроки его реализации совпадут с запуском проекта новой компрессионной платформы на Шах-Дениз, который оценен в 2,9 млрд долларов США и суммарно добавит 50 млрд кубометров газа», — подчеркнул Беглярбеков.
Напомним, что газ с первой фазы «Апшерона» добывается с июля 2023 года, а газ с Шах-Дениз — с декабря 2006 года.
Как заявил во время дискуссий об экспорте газа замминистра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов, «Азербайджан способен нарастить поставки газа в Европу, но считает необходимым для этого иметь на руках долгосрочные контракты с покупателями «голубого топлива».
«Если ЕС нуждается в дополнительном газе из Азербайджана, то нужны долгосрочные контракты, поддержка по устранению инвестиционных рисков или обеспечение финансирования для добычи Азербайджаном дополнительного газа», — отметил Аббасов.