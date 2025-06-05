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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Азербайджан намекает Евросоюзу: Если вам нужен еще газ…

Отдел экономики
01:13 433

Вторая фаза проекта освоения газоконденсатного месторождения на Каспии «Апшерон» (реализуется  SOCAR совместно с Total и ADNOC) продвигается к принятию инвестиционного решения (FID) в 2025 году. Об этом заявил на энергетическом форуме в Баку представитель SOCAR Виталий Беглярбеков.

По его мнению, санкционирование финансирования второй фазы должно привести к тому, что первый газ с этого этапа развития может быть получен в конце 2028 - начале 2029 года.

«Этот проект добавит как минимум 4,5 миллиарда кубометров газа в год к добываемым в Азербайджане газовым мощностям. Сроки его реализации совпадут с запуском проекта новой компрессионной платформы на Шах-Дениз, который оценен в 2,9 млрд долларов США и суммарно добавит 50 млрд кубометров газа», — подчеркнул Беглярбеков.

Месторождение «Апшерон»

Напомним, что газ с первой фазы «Апшерона» добывается с июля 2023 года, а газ с Шах-Дениз — с декабря 2006 года.

Как заявил во время дискуссий об экспорте газа замминистра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов, «Азербайджан способен нарастить поставки газа в Европу, но считает необходимым для этого иметь на руках долгосрочные контракты с покупателями «голубого топлива».

«Если ЕС нуждается в дополнительном газе из Азербайджана, то нужны долгосрочные контракты, поддержка по устранению инвестиционных рисков или обеспечение финансирования для добычи Азербайджаном дополнительного газа», — отметил Аббасов.

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