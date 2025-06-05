Азербайджан намекает Евросоюзу: Если вам нужен еще газ…

Вторая фаза проекта освоения газоконденсатного месторождения на Каспии «Апшерон» (реализуется SOCAR совместно с Total и ADNOC) продвигается к принятию инвестиционного решения (FID) в 2025 году. Об этом заявил на энергетическом форуме в Баку представитель SOCAR Виталий Беглярбеков.

По его мнению, санкционирование финансирования второй фазы должно привести к тому, что первый газ с этого этапа развития может быть получен в конце 2028 - начале 2029 года.

«Этот проект добавит как минимум 4,5 миллиарда кубометров газа в год к добываемым в Азербайджане газовым мощностям. Сроки его реализации совпадут с запуском проекта новой компрессионной платформы на Шах-Дениз, который оценен в 2,9 млрд долларов США и суммарно добавит 50 млрд кубометров газа», — подчеркнул Беглярбеков.