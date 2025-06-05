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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

О надежности трубы из Азербайджана в Италию

Отдел экономики
01:20 257

По Южному газовому коридору (ЮГК) и его европейскому участку Trans Adriatic Pipeline (TAP) за 4,5 года было транспортировано в страны Европы более 47 миллиардов кубометров азербайджанского газа39 млрд кубометров экспортируемого газа пришлось на долю Италии.

Об этом в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме заявил исполнительный директор ТАP Лука Скиепатти.

А что говорит Лука Скиепатти?

«Мы внесли большой вклад в диверсификацию источников газа, которая сегодня является приоритетом для ЕС. Азербайджанский газ важен с точки зрения ликвидности для рынка, то есть имеет огромное воздействие на снижение затрат ЕС на электроэнергию для промышленности и для домашних хозяйств. Сейчас этим газом пользуются 45 компаний-клиентов. В ЕС доверяют надежному, устойчивому и бесперебойному обеспечению газом со стороны Азербайджана. Это основная концепция», — подчеркнул Скиепатти.

Исполнительный директор ТАР напомнил, что с января 2026 года с месторождения Шах-Дениз в Европу поступит на 1-1,2 млрд куб. м газа больше. К тому же основной объем будет экспортирован в Италию.

«Инфраструктура ТАР и ЮГК в целом соответствует высоким стандартам, отличается высоким качеством проектирования и строительства. Например, по газопроводу ТАР в транзитной Албании действует волоконно-оптическая система для отслеживания геологически опасных зон в режиме реального времени. Также у консорциума ТАР имеется система сейсмического мониторинга для управления рисками в случае землетрясений. Используя искусственный интеллект, дроны и спутниковые снимки, мы лучше понимаем состояние трубопровода и целостность активов. Также есть электронная платформа для управления работами. Все эти технологии, инновации обеспечивают ежедневную надежность такого актива, как ТАР», - отметил Л.Скиепатти.

ЕС получает газ из Азербайджана с 31 декабря 2020 года.

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