О надежности трубы из Азербайджана в Италию

По Южному газовому коридору (ЮГК) и его европейскому участку Trans Adriatic Pipeline (TAP) за 4,5 года было транспортировано в страны Европ ы более 47 миллиардов кубометров азербайджанского газа . 39 млрд кубометров экспортируемого газа пришлось на долю Италии.

«Мы внесли большой вклад в диверсификацию источников газа, которая сегодня является приоритетом для ЕС. Азербайджанский газ важен с точки зрения ликвидности для рынка, то есть имеет огромное воздействие на снижение затрат ЕС на электроэнергию для промышленности и для домашних хозяйств. Сейчас этим газом пользуются 45 компаний-клиентов. В ЕС доверяют надежному, устойчивому и бесперебойному обеспечению газом со стороны Азербайджана. Это основная концепция», — подчеркнул Скиепатти.

Исполнительный директор ТАР напомнил, что с января 2026 года с месторождения Шах-Дениз в Европу поступит на 1-1,2 млрд куб. м газа больше. К тому же основной объем будет экспортирован в Италию.

«Инфраструктура ТАР и ЮГК в целом соответствует высоким стандартам, отличается высоким качеством проектирования и строительства. Например, по газопроводу ТАР в транзитной Албании действует волоконно-оптическая система для отслеживания геологически опасных зон в режиме реального времени. Также у консорциума ТАР имеется система сейсмического мониторинга для управления рисками в случае землетрясений. Используя искусственный интеллект, дроны и спутниковые снимки, мы лучше понимаем состояние трубопровода и целостность активов. Также есть электронная платформа для управления работами. Все эти технологии, инновации обеспечивают ежедневную надежность такого актива, как ТАР», - отметил Л.Скиепатти.

ЕС получает газ из Азербайджана с 31 декабря 2020 года.