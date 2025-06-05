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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Сербия рассчитывает на азербайджанский газ

Отдел экономики
01:26 171

Сербия рассматривает возможность подключения к газотранспортным системам Румынии и Северной Македонии и, таким образом, через интерконнекторы, идущие через Болгарию, получить доступ к Южному газовому коридору.

Об этом заявил на энергетическом форуме в Баку помощник министра по вопросам нефти и газа Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Саша Кокович.

По его словам, в этом вопросе Сербия рассчитывает на поддержку Европейской комиссии.

«Мы надеемся, что вместе с SOCAR найдем оптимальные решения как по объемам потребления газа, так и по пропускной способности газотранспортных систем. Учитывая потенциал Азербайджана, надеемся, что, например, через новый интерконнектор в районе Калотины - на границе с Болгарией - мы сможем получать больше природного газа Азербайджана», — сообщил представитель Сербии.

По его словам, потребности Сербии в газе — 3 млрд куб. м в год. А из Азербайджана Белград может закупить более 400 млн куб. м.

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