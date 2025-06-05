Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7%

Компания Ernst & Young (EY) опубликовала доклад Global Shadow Economy Report 2025, в котором представлена оценка масштабов теневой экономики в 131 стране мира за период с 2000 по 2023 год.
В документе отражены как абсолютные показатели по каждой стране, так и динамика изменений в долгосрочной перспективе. Согласно исследованию, размер теневого сектора в экономике Азербайджана оценивается в 17,7 процента от валового внутреннего продукта, что указывает на устойчивую тенденцию к снижению - в 2013 году аналогичный показатель составлял 21,7 процента.
Доклад представляет собой редкий пример всестороннего анализа столь трудноизмеримой сферы, который был выполнен с подробным объяснением методологии, эконометрических моделей и обоснованием ключевых допущений.
На начальном этапе исследования экономисты Ernst & Young предполагали, что глобальный уровень теневой экономики составляет около 11,8 процента от совокупного мирового ВВП. Но после окончательной калибровки модели и расчета средневзвешенных значений на основе национальных данных итоговый показатель оказался существенно выше — 19,3 процента от ВВП мировой экономики.
Из чего следует, что теневой сектор, или, как его принято называть в научной литературе, «сектор незарегистрированных транзакций», характерен не только для развивающихся стран с низким уровнем доходов и слабой институциональной базой, но и для многих экономически развитых государств. Поскольку такой сектор по определению не отражается в официальной статистике, все расчеты опираются на косвенные методы, включая анализ денежного оборота, несоответствия между занятостью и выпуском, использование night-time satellite imagery (спутниковые снимки в ночное время), а также поведенческие и институциональные индикаторы.
В рамках исследования была создана обширная база данных, включающая широкий перечень возможных детерминант теневой экономики. Анализ производился с учетом региональной специфики: мир был условно разделен на 14 макрорегионов. Наименьший удельный вес теневого сектора зафиксирован в странах Северной Америки, Западной, Северной и Южной Европы, а также в некоторых странах Ближнего Востока — от 5,0 до 8,2 процента ВВП. Наибольший уровень — в странах Африки и Южной Азии, где доля теневого сектора достигает от 24,1 до 41,6 процента ВВП.
В среднем с 2000 года доля незарегистрированных экономических операций в мире сократилась на 6,7 процента от совокупного ВВП. Основными факторами, способствующими снижению, стали цифровизация государственных и финансовых сервисов, усиление налогового контроля, улучшение делового климата и повышение доверия к государственным институтам.
Причины ухода бизнеса и частных лиц в теневой сектор различны, но в большинстве случаев сводятся к сочетанию низкого качества государственного регулирования, высокой коррупции, неформальных практик ведения бизнеса, барьеров для легального инвестирования и избирательного применения законодательства.
Массовый уход в тень также подпитывается устойчивыми экономико-культурными практиками — от семейных и клановых фондов до неформальных расчетов за услуги.
Если рассматривать ситуацию в странах Каспийского региона, то на фоне китайского ориентира, где теневая экономика составляет 20 процентов ВВП, общий уровень можно оценить как умеренный с положительной динамикой. В Азербайджане текущий показатель, как уже указывалось, составляет 17,7 процента ВВП, в Иране — 22,5 (24,4 процента в 2013 году), в Казахстане — 11 процентов (14), в России — 13,1 процента (21,5), в Туркменистане — 19,7 процента (20).
Таким образом, совокупность мер — от расширения цифровых инструментов администрирования и оптимизации налоговых режимов до улучшения инвестиционного климата — способствует устойчивому сокращению доли теневой экономики в Азербайджане. Это согласуется с глобальной тенденцией, зафиксированной в отчёте Ernst & Young, и указывает на положительную институциональную траекторию.