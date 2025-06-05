Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?

Военная операция Украины «Паутина» стала мощным ударом по российским Вооруженным силам, политическому руководству и оборонно-промышленному комплексу РФ. Она также произвела серьезный психологический эффект на российское общество, на глазах которого страна терпит оглушительные провалы не только на земле и на море, но и в воздухе. Об этом в интервью haqqin.az заявил военный эксперт Дарюс Антанайтис, комментируя крупнейшую с начала войны операцию Украины в глубоком тылу РФ. Напомним, в результате удара 117 беспилотниками по стратегическим авиабазам Россия, по данным украинских источников, потеряла 14 самолетов дальней авиации, включая восемь Ту-95 и четыре Ту-22М3.

По мнению Антанайтиса, операция «Паутина» позволяет сделать три ключевых вывода. Во-первых, на гигантской территории Российской Федерации не осталось ни одного безопасного пространства, куда бы не могли дотянуться украинские спецслужбы. Во-вторых, операция стала для западных партнеров Украины убедительным аргументом, подчеркивающим необходимость поставок Киеву дальнобойных ракетных систем. При наличии крылатых и оперативно-тактических ракет, таких как HIMARS, ATACMS, Storm Shadow или TAURUS, схожие по эффективности удары могли бы наноситься системно и с более высокой интенсивностью. В-третьих, Украина продемонстрировала одновременно несостоятельность российской системы военной контрразведки и собственную способность проводить высокорисковые и глубокие операции на территории противника. Особое внимание литовский эксперт обратил на уровень подготовки российских стратегических авиабаз к отражению атак. На аэродромах отсутствовали полноценные системы радиоэлектронной борьбы, а маскировка самолетов с помощью автомобильных шин выглядела не только неэффективной, но и контрпродуктивной — резина лишь повысила температуру горения и способствовала полному уничтожению подбитых машин. Одной из ключевых потерь, по словам Антанайтиса, стал А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения, используемый для разведки, наведения и координации действий оперативно-тактической авиации. Уничтожение А-50, считает эксперт, нанесло удар по системе ядерного сдерживания, поскольку оно значительно ослабило воздушную компоненту российской ядерной триады.

В то же время, как подчеркивает литовский эксперт, прямого влияния на ход боевых действий в Украине операция «Паутина» не окажет. Несмотря на потери, Россия сохраняет возможности нанесения ракетных ударов за счет оставшихся самолетов, баллистических систем и флота. Однако косвенный эффект может оказаться куда значительнее - Москве придется восстанавливать парк стратегической авиации, что потребует миллиардных затрат. И эти средства, по мнению Антанайтиса, будут изъяты из других направлений, включая текущую военную кампанию в Украине. Кроме того, эксперт напоминает, что восстановление стратегической и гражданской авиации в условиях санкций чрезвычайно затруднено, а в ряде случаев невозможно. Уже сегодня в России фиксируются случаи отмены гражданских авиарейсов и рост числа аварий. Износ оборудования и невозможность легального приобретения комплектующих усиливают деградацию авиационной отрасли.