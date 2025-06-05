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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?

Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
01:53 1350

Военная операция Украины «Паутина» стала мощным ударом по российским Вооруженным силам, политическому руководству и оборонно-промышленному комплексу РФ. Она также произвела серьезный психологический эффект на российское общество, на глазах которого страна терпит оглушительные провалы не только на земле и на море, но и в воздухе.

Об этом в интервью haqqin.az заявил военный эксперт Дарюс Антанайтис, комментируя крупнейшую с начала войны операцию Украины в глубоком тылу РФ.

Напомним, в результате удара 117 беспилотниками по стратегическим авиабазам Россия, по данным украинских источников, потеряла 14 самолетов дальней авиации, включая восемь Ту-95 и четыре Ту-22М3.

Украина продемонстрировала одновременно несостоятельность российской системы военной контрразведки и собственную способность проводить высокорисковые и глубокие операции на территории противника

По мнению Антанайтиса, операция «Паутина» позволяет сделать три ключевых вывода.

Во-первых, на гигантской территории Российской Федерации не осталось ни одного безопасного пространства, куда бы не могли дотянуться украинские спецслужбы.

Во-вторых, операция стала для западных партнеров Украины убедительным аргументом, подчеркивающим необходимость поставок Киеву дальнобойных ракетных систем. При наличии крылатых и оперативно-тактических ракет, таких как HIMARS, ATACMS, Storm Shadow или TAURUS, схожие по эффективности удары могли бы наноситься системно и с более высокой интенсивностью.

В-третьих, Украина продемонстрировала одновременно несостоятельность российской системы военной контрразведки и собственную способность проводить высокорисковые и глубокие операции на территории противника.

Особое внимание литовский эксперт обратил на уровень подготовки российских стратегических авиабаз к отражению атак. На аэродромах отсутствовали полноценные системы радиоэлектронной борьбы, а маскировка самолетов с помощью автомобильных шин выглядела не только неэффективной, но и контрпродуктивной — резина лишь повысила температуру горения и способствовала полному уничтожению подбитых машин.

Одной из ключевых потерь, по словам Антанайтиса, стал А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения, используемый для разведки, наведения и координации действий оперативно-тактической авиации. Уничтожение А-50, считает эксперт, нанесло удар по системе ядерного сдерживания, поскольку оно значительно ослабило воздушную компоненту российской ядерной триады.

Операция стала для западных партнеров Украины убедительным аргументом, подчеркивающим необходимость поставок Киеву дальнобойных ракетных систем. При наличии крылатых и оперативно-тактических ракет, таких как HIMARS, ATACMS, Storm Shadow или TAURUS, схожие по эффективности удары могли бы наноситься системно и с более высокой интенсивностью

В то же время, как подчеркивает литовский эксперт, прямого влияния на ход боевых действий в Украине операция «Паутина» не окажет. Несмотря на потери, Россия сохраняет возможности нанесения ракетных ударов за счет оставшихся самолетов, баллистических систем и флота.

Однако косвенный эффект может оказаться куда значительнее - Москве придется восстанавливать парк стратегической авиации, что потребует миллиардных затрат. И эти средства, по мнению Антанайтиса, будут изъяты из других направлений, включая текущую военную кампанию в Украине.

Кроме того, эксперт напоминает, что восстановление стратегической и гражданской авиации в условиях санкций чрезвычайно затруднено, а в ряде случаев невозможно. Уже сегодня в России фиксируются случаи отмены гражданских авиарейсов и рост числа аварий. Износ оборудования и невозможность легального приобретения комплектующих усиливают деградацию авиационной отрасли.

Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az

Рассуждая о возможном ответе России, Антанайтис отмечает, что весь доступный спектр традиционных военных инструментов Москва уже исчерпала. Обстрелы городов, объектов инфраструктуры и портов давно стали рутиной войны.

Единственный неиспользованный Россией ресурс — это ядерное оружие, но его применение по-прежнему маловероятно из-за «катастрофических внешнеполитических последствий», включая, по словам эксперта, жесткую негативную реакцию со стороны Китая.

Согласно наблюдению Антанайтиса, с момента мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года война стабильно переместилась на территорию России. После событий 24–25 июня последовали удары дронов по стратегическим объектам в центральных и южных регионах РФ, рейды украинских диверсионных групп, а также наступательные операции русских добровольческих формирований, воюющих на стороне Киева.

По оценке эксперта, война на территории России расширяет географию и увеличивает экономический урон, причем с перспективой дальнейшего наращивания давления по мере усиления возможностей Украины…

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