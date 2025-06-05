Израиль передумал: Аш-Шараа - хороший

Есть немало причин относиться с настороженностью к новому президенту Сирии Ахмаду аль-Шараа. Никто не собирается забывать его прошлое или игнорировать эпизоды его участия в джихадистских группировках. Подозрения вполне оправданы. И всё же, по крайней мере на данный момент, складывается ощущение, что новый президент Сирии пытается вести сложную и тонкую борьбу за будущее своей страны. И Израиль, как ни странно, уже стал частью этой игры. По имеющимся признакам, между израильскими военными и представителями новых сирийских властей установился тихий, неофициальный, но весьма содержательный диалог. При спонсорстве Абу-Даби - сдержанного, но весьма влиятельного посредника. Переговоры на раннем этапе касаются исключительно вопросов безопасности. Экономическая нормализация относится пока к понятиям, к которым в Дамаске относятся с осторожностью, но уже не с презрением. Хотя, насколько мне известно, о сельскохозяйственных поставках или торговых сделках речь пока не идёт. Повторю: есть множество причин держать в отношении Ахмада аль-Шараа «ушки на макушке». Но факты говорят о трансформации. Аш-Шараа, похоже, сознательно отказался от прежнего имени — аль-Джулани — и стремится выйти из тени своего джихадистского прошлого.

Скептики получили дополнительную пищу для размышлений после двух запусков ракет с сирийской территории по Голанским высотам и последовавших за этим израильских ударов по югу Сирии. Эпизод, который вызывает резонный вопрос: насколько эффективно новый президент Сирии контролирует ситуацию? Но есть и другие знаки — важные, символические. Один из них — возвращение в Израиль архивных документов суперагента Моссада Эли Коэна (читателям haqqin.az, которым интересна эта история, рекомендуем сериал «Шпион» на платформе Netflix – ред.). Без личного одобрения аш-Шараа эти документы вряд ли попали бы обратно. Другой знак — интервью еврейской газете Jewish Journal, в котором сирийский лидер откровенно огорошил аудиторию заявлением: «Мы будем сотрудничать с Израилем». В этом же интервью аш-Шараа подчеркнул, что больше не использует термин «сионистское образование», поскольку у Израиля и Сирии теперь общий враг. Его имя он не назвал, однако действия аш-Шараа, который уже выдворил с территории Сирии всех иранских «советников» и «экспертов», говорят сами за себя. Он также отметил, что намерен выстраивать региональную архитектуру сотрудничества с соседними странами. Напрямую еврейское государство аш-Шараа не упомянул, однако позже дал понять: «В будущем мы будем готовы к открытому диалогу с Израилем».

Нам остаётся лишь надеяться, что президенту Сирии удастся удержаться у власти и не пасть жертвой внутренних врагов, или тех, кто продолжает пытаться проникнуть в Сирию извне. Сейчас, когда большая часть арабского мира заняла по отношению к Израилю откровенно враждебную позицию, мы должны проявить дипломатическую выдержку и добрую волю. Поскольку именно это способно расширить круги контактов и заложить основу для будущего регионального взаимодействия. Да, налицо все признаки того, что в президентском дворце в Дамаске, наконец-то, появилось ухо, способное не только слушать, но и слышать. И все же следует оставаться реалистами: Ахмад аль-Шараа вовсе не заинтересован в наплыве израильских туристов в центр Дамаска. И, естественно, не стремится к тому, чтобы сирийские граждане массово посещали Тель-Авив или Акко. Через своих эмиссаров он чётко даёт понять: речь идёт - причем только, когда настанет подходящее время - о гражданах с иностранными, но не израильскими паспортами. А также об израильских товарах и продуктах, которые будут поставляться через этих людей. К слову, именно так, через греческий Кипр, Израиль годами экспортировал свою продукцию в Ливан.