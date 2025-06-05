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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Ким желает Путину «победы в священном деле»

08:45 506

Северная Корея продолжит поддерживать РФ, в том числе в войне в Украине. Об этом заявил во время встречи с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Пхеньяне северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины», - говорится в сообщении северокорейского информагентства ЦТАК.

Говоря о войне в Украине, Ким пожелал, чтобы Россия «и впредь непременно завоевывала победу в справедливом священном деле», передает ЦТАК.

И в тексте ЦТАК, и в сообщении на сайте Совбеза РФ говорится, что Ким и Шойгу обсудили бои в Курской области, где северокорейские солдаты воевали против ВСУ. Совет безопасности России сообщает, что обсуждался вопрос «увековечивания памяти подвига корейских воинов».

В Пхеньяне заявили о «несравненной доблести и самоотверженности самых лучших сыновей корейского народа, которые плечом к плечу с российскими бойцами в одном окопе сражались в операции по освобождению Курской области и защитили ценную часть российской территории, как свою Родину».

ЦТАК и Совбез РФ ссылаются на Договор о стратегическом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, который был заключен в столице КНДР во время визита Владимира Путина 19 июня 2024 года. Он предусматривает военную и иную помощь одной страны другой, если какая-либо из них подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года военнослужащие Северной Кореи прибыли в Курскую область, где участвовали в боях против ВСУ. Сначала власти РФ отрицали их присутствие. В апреле 2025 года это признали Минобороны и МИД РФ, затем и сам Путин. Тогда же в Пхеньяне объявили о «победоносном завершении» этой операции.

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