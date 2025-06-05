Напряженка между Трампом и Маском: дружбе конец?

Газета отмечает, что Трамп теряет терпение из-за критики миллиардером его масштабного законопроекта о налогах и расходах (One Big Beautiful Bill — «Большой прекрасный законопроект»). Источник издания рассказал, что президент был в недоумении о причинах резких высказываний со стороны бизнесмена после их тесного сотрудничества. Старшие советники Трампа также были в замешательстве после последних высказываний Маска о законопроекте Трампа.

В свою очередь, Маск недоволен решением Трампа не назначать миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA. По словам источников WSJ, бизнесмен жаловался приближенным, что пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа сотни миллионов долларов, но тот поступил таким образом. Именно разочарование бизнесмена из-за произошедшего с должностью руководителя NASA заставило его столь агрессивно критиковать налоговый законопроект, объяснили собеседники газеты из его окружения.

Отвечая на вопрос, сохранят ли Трамп и Маск крепкие отношения, источник из Белого дома пояснил, что пока об этом рано говорить: президент может быть снисходителен, но такие обиды не забывает.

Трамп зол на Маска и «не в восторге от того, что Илон развернулся на 180 градусов», рассказал конгрессменам на закрытом совещании спикер палаты представителей Майк Джонсон, пишет Axios. Из-за критики Маска в Республиканской партии тоже не стали сдерживаться в выражениях, отмечает издание. На условиях анонимности один из республиканцев в палате представителей сказал о бизнесмене: «Он полное посмешище. Он понятия не имел, что, черт возьми, делает».

Другой конгрессмен заверил, что не обращает внимания на высказывания миллиардера, и напомнил, что тот не был избран, а «служил по прихоти президента». «Я знал, что это вопрос времени, когда два альфа-самца сорвутся и начнут драться», — сказал еще один член палаты представителей.

Экономический законопроект Трампа, реализующий его предвыборные обещания, продлевает налоговые послабления, введенные республиканцем в 2017 году, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличивает потолок госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др. Одновременно он сокращает расходы на программы социальной защиты, такие как Medicaid (программа медицинского страхования для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан). В мае проект приняла палата представителей, сейчас его рассматривает сенат.

Маск назвал законопроект возмутительной и «отвратительной мерзостью». Он предупредил, что законопроект увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до $2,5 трлн и «обременит граждан Америки непосильным долгом».