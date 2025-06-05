Американская разведка назвала число потерянных Россией самолетов

По данным американской разведки, в результате украинских воздушных ударов по российским военным аэродромам 1 июня было выведено из строя 20 самолетов, сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Около десяти из них было уничтожено, остальные повреждены. Эта цифра ниже цифры, приведенной президентом Украины Владимиром Зеленским, заявившим, что во время атаки был поврежден 41 военный самолет, при этом половина из них не подлежит восстановлению.