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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Американская разведка назвала число потерянных Россией самолетов

09:41 650

По данным американской разведки, в результате украинских воздушных ударов по российским военным аэродромам 1 июня было выведено из строя 20 самолетов, сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Около десяти из них было уничтожено, остальные повреждены. Эта цифра ниже цифры, приведенной президентом Украины Владимиром Зеленским, заявившим, что во время атаки был поврежден 41 военный самолет, при этом половина из них не подлежит восстановлению.

При этом источники Reuters подчеркнули значимость этой операции, один из них предположил, что в результате Россия ужесточит свою позицию на переговорах о прекращении огня.

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные после атаки украинских беспилотников, демонстрируют поврежденные российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые Россия использовала для ракетных ударов по Украине, отметило Reuters.

Американские представители утверждают, что США не получали от Украины предварительной информации о готовящихся атаках. Во вторник в ходе телеинтервью спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог предупредил, что операция «Паутина» резко повысила риск эскалации конфликта, поскольку Украина нанесла удар по одной из «опор» «ядерной триады» России.

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