Гражданам 12 стран запрещен въезд в Америку

Эти страны признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов». Частичный запрет на въезд введен в отношении граждан семи государств: Того, Туркменистан, Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Венесуэла. Они «также представляют высокий уровень риска для Соединенных Штатов».

«Прокламация предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев существующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США», — сказано в сообщении.

В видеообращении по случаю подписания указа Дональд Трамп сказал, что многие иностранцы, приезжающие в США из стран, где нельзя как следует проверить ходатайствующего о визе, а также те, кто живут в США с просроченной визой, представляют угрозу для страны. «В XXI веке мы видели теракт за терактом, совершенный иностранцами с просроченными визами, из опасных мест по всему миру», — сказал Трамп.

По его словам, в первый же день своего нового президентского срока он поручил госсекретарю проанализировать, какие регионы представляют в этом отношении наибольшую угрозу для США и какие нужно ввести ограничения. «Все очень просто: мы не можем допускать свободную миграцию из стран, где мы не можем уверенно и достоверно проверять тех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты», — пояснил Трамп.

Президент пообещал, что черный список будет пересматриваться: если в каких-то странах ситуация улучшится, ограничения будут смягчены, и наоборот — в список могут быть добавлены и новые государства.

В свой первый президентский срок Трамп уже ограничивал право граждан других стран на въезд, тогда в перечень попали девять стран: Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Этот указ был отменен его преемником Джо Байденом сразу после инаугурации.