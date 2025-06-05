USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Гражданам 12 стран запрещен въезд в Америку

так решил Трамп
09:21 612

Въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена — 12 стран. Соответствующую прокламацию подписал президент Дональд Трамп, сообщает Белый дом.

Эти страны признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов». Частичный запрет на въезд введен в отношении граждан семи государств: Того, Туркменистан, Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Венесуэла. Они «также представляют высокий уровень риска для Соединенных Штатов».

«Прокламация предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев существующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США», — сказано в сообщении.

В видеообращении по случаю подписания указа Дональд Трамп сказал, что многие иностранцы, приезжающие в США из стран, где нельзя как следует проверить ходатайствующего о визе, а также те, кто живут в США с просроченной визой, представляют угрозу для страны. «В XXI веке мы видели теракт за терактом, совершенный иностранцами с просроченными визами, из опасных мест по всему миру», — сказал Трамп.

По его словам, в первый же день своего нового президентского срока он поручил госсекретарю проанализировать, какие регионы представляют в этом отношении наибольшую угрозу для США и какие нужно ввести ограничения. «Все очень просто: мы не можем допускать свободную миграцию из стран, где мы не можем уверенно и достоверно проверять тех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты», — пояснил Трамп.

Президент пообещал, что черный список будет пересматриваться: если в каких-то странах ситуация улучшится, ограничения будут смягчены, и наоборот — в список могут быть добавлены и новые государства.

В свой первый президентский срок Трамп уже ограничивал право граждан других стран на въезд, тогда в перечень попали девять стран: Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Этот указ был отменен его преемником Джо Байденом сразу после инаугурации.

Американская разведка назвала число потерянных Россией самолетов
Американская разведка назвала число потерянных Россией самолетов
09:41 659
Удары по жилым домам в Украине: много жертв
Удары по жилым домам в Украине: много жертв обновлено 09:14
09:14 3121
Отрада души его: Владимир Путин
Отрада души его: Владимир Путин наше послесловие
4 июня 2025, 22:47 5913
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
4 июня 2025, 17:11 7086
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 5607
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7%
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7% наш комментарий
01:38 3133
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
00:28 2376
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 12705
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
4 июня 2025, 15:22 8358
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
4 июня 2025, 22:23 4001
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
4 июня 2025, 22:10 2704

ЭТО ВАЖНО

Американская разведка назвала число потерянных Россией самолетов
Американская разведка назвала число потерянных Россией самолетов
09:41 659
Удары по жилым домам в Украине: много жертв
Удары по жилым домам в Украине: много жертв обновлено 09:14
09:14 3121
Отрада души его: Владимир Путин
Отрада души его: Владимир Путин наше послесловие
4 июня 2025, 22:47 5913
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
4 июня 2025, 17:11 7086
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 5607
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7%
Размер теневой экономики Азербайджана: 17,7% наш комментарий
01:38 3133
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
США заблокировали резолюцию по Газе в Совбезе ООН
00:28 2376
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 12705
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
4 июня 2025, 15:22 8358
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
4 июня 2025, 22:23 4001
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
4 июня 2025, 22:10 2704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться