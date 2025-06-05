В России задержания журналистов

В ходе допроса свердловского редактора Ura.ru Дениса Алаярова ему заломали руки и так разблокировали телефон. Также Алаярова спросили: зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Редактору Ura.ru во время допроса взломали телефон и спросили про фото главы Свердловской области Дениса Паслера и начальника регионального ГУ МВД Александра Мешкова, сообщает агентство.

*** 11:06

Ura.ru опубликовало в своих соцсетях сообщение о том, что следователи проводят обыски в его редакции в Екатеринбурге. По версии издания, они хотят выяснить «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».

«Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции», — сказано в комментарии редакции.

В Ura.ru добавили, что видят в СМИ «необычные и завиральные версии о причинах обыска». Издание заверило, что «ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет».