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В России задержания журналистов

ОБНОВЛЕНО 12:08
12:08 2550

Редактору Ura.ru во время допроса взломали телефон и спросили про фото главы Свердловской области Дениса Паслера и начальника регионального ГУ МВД Александра Мешкова, сообщает агентство.

В ходе допроса свердловского редактора Ura.ru Дениса Алаярова ему заломали руки и так разблокировали телефон. Также Алаярова спросили: зачем сотрудники агентства фотографируют, как идут на работу начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Работа агентства заблокирована, сайт работает со сбоями.

*** 11:06

Ura.ru опубликовало в своих соцсетях сообщение о том, что следователи проводят обыски в его редакции в Екатеринбурге. По версии издания, они хотят выяснить «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».

«Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции», — сказано в комментарии редакции.

В Ura.ru добавили, что видят в СМИ «необычные и завиральные версии о причинах обыска». Издание заверило, что «ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет».

*** 10:10

В редакции базирующегося в городе Екатеринбурге российского издания Ura.ru проходят обыски. Сообщается о задержании двух сотрудников, включая редактора Дениса Алаярова и корреспондента по криминалу Сергея Бодрова.

Как сообщают российские СМИ, следственные действия могут быть связаны с финансированием медиа в 2020 году со стороны НКО «Альянс врачей», признанной иноагентом в 2021-м. Кроме того, в марте в Екатеринбурге задержали сотрудника полиции, который, по версии следствия, продавал служебные сведения редакции. Он дал показания на сотрудников.

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