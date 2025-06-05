Стала известна причина страшного ДТП в Азербайджане

Установлена причина аварии в Газахском районе, в которой погибли четыре человека.

Как сообщили haqqin.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, по предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

В ходе расследования также было установлено, что водитель BMW Рамал Валиев в течение года регулярно совершал нарушения правил дорожного движения, большинство из которых были связаны с превышением скорости.

«Эти факты еще раз подтверждают, насколько безответственный подход к правилам дорожного движения в конечном итоге приводит к серьезным трагедиям», - добавили в управлении.