Стала известна причина страшного ДТП в Азербайджане

Установлена причина аварии в Газахском районе, в которой погибли четыре человека.
Как сообщили haqqin.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, по предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.
В ходе расследования также было установлено, что водитель BMW Рамал Валиев в течение года регулярно совершал нарушения правил дорожного движения, большинство из которых были связаны с превышением скорости.
«Эти факты еще раз подтверждают, насколько безответственный подход к правилам дорожного движения в конечном итоге приводит к серьезным трагедиям», - добавили в управлении.
*** 10:30
В селе Аббасбейли Газахского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.
Автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в стену на обочине дороги.
В результате инцидента от полученных травм на месте происшествия скончались Рамал Велиев (1997 г.р.), Заур Ахмедов (2000 г.р.), Рафет Набиев (1997 г.р.) и Гёюш Набиев (2004 г.р.).
Сотрудники МЧС извлекли тела погибших из деформированного автомобиля.
По факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело. Для выяснения причин аварии назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.