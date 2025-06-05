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Стала известна причина страшного ДТП в Азербайджане

обновлено 15:58
Ульвия Худиева
15:58 3914

Установлена причина аварии в Газахском районе, в которой погибли четыре человека.

Как сообщили haqqin.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, по предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

В ходе расследования также было установлено, что водитель BMW Рамал Валиев в течение года регулярно совершал нарушения правил дорожного движения, большинство из которых были связаны с превышением скорости.

«Эти факты еще раз подтверждают, насколько безответственный подход к правилам дорожного движения в конечном итоге приводит к серьезным трагедиям», - добавили в управлении.

*** 10:30

В селе Аббасбейли Газахского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в стену на обочине дороги.

В результате инцидента от полученных травм на месте происшествия скончались Рамал Велиев (1997 г.р.), Заур Ахмедов (2000 г.р.), Рафет Набиев (1997 г.р.) и Гёюш Набиев (2004 г.р.).

Сотрудники МЧС извлекли тела погибших из деформированного автомобиля.

По факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело. Для выяснения причин аварии назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.

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