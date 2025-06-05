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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Спецоперация ЦАХАЛ: в Израиль вернули тела заложников

обновлено 11:05
11:05 1142

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силовики в ходе операции в секторе Газа обнаружили и вернули тела двух заложников.

«В ходе операции Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля в секторе Газа тела двух заложников - Гади Хагая и Джуди Вайнштейн, удерживаемых кровавой террористической организацией ХАМАС, были возвращены в Израиль», - заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

* * * 10:38

Тела двух израильских заложников супругов Гади Хагая и Джуди Вайнштейн Хагай были найдены и вывезены из Газы в ходе спецоперации ЦАХАЛ.

По состоянию на май 2025 года, по данным различных источников, в плену ХАМАС остается около 60–97 израильтян, из которых, по оценкам разведки еврейского государства, примерно треть (около 34) считаются погибшими.

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