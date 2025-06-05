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Нефть падает

10:58 714

Цены на нефть снижаются в четверг, 5 июня, на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы. 

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тысяч баррелей в сутки.

К 9:15 по Баку августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,23%), до $64,71 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,77 (1,17%), до $64,86 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,53%), до $62,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,56 (0,88%), до $62,85 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,4, или 2% - до $68,47.

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