McDonald’s Azərbaycan выделит стипендии студентам Карабахского университета

2 июня 2025 года в городе Ханкенди в рамках Карабах ского форума по образованию и партнёрству был подписан меморандум о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Фондом развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

В учебном году 2025–2026 при поддержке McDonald’s Azərbaycan стипендии будут предоставлены 25 студентам Карабахского университета. Общая сумма стипендий на один учебный год составит 50 000 манатов. Список студентов будет сформирован университетом и представлен в Фонд развития образования.

Одним из ключевых пунктов подписанного меморандума является предоставление специальной скидки студентам всех вузов Азербайджана во всех ресторанах McDonald’s в рамках проекта Tələbə Plus.