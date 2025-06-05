Дату 4 июня антиглобалисты отмечают как День сопротивления человека Системе, получивший собственное имя — «Война Марвина Химейера». Она связана с историей одинокого мятежника, отдавшего жизнь 4 июня 2004 года в отчаянной попытке отстоять свои права в городе Грэнби, штат Колорадо, США. Марвин Химейер изначально не мог стать символом победы - в войне с Системой одиночки обречены. Но его имя вписано в историю как символ сопротивления, а судьба Химейера — это рассказ о принципиальности личности, бросившей вызов структуре с неизмеримо большей силой.

Марвин Химейер, 53-летний житель Грэнби, был отставным военным инженером. После службы вел размеренную жизнь и занимался ремонтом автомобилей в собственной мастерской. Его конфликт с Системой, как это часто бывает в капиталистической реальности, начался с вопроса собственности. На территорию, где располагалась мастерская Химейера, положила глаз местная цементная компания Mountain Park Concrete, которая решила расшириться. Власти, как и следовало ожидать, поддержали этот план, дав понять владельцам соседних участков: либо продавайте, либо будете вытеснены. Сдались почти все. Кроме Химейера… Он принципиально отказался продать свою землю. Оставшись в одиночестве среди выкупленных и снесённых участков, он обратился в суд в надежде на справедливость, но получил отказ. Как и следовало ожидать, местные чиновники встали на сторону капитала. Чтобы добить упрямца окончательно, Химейеру назначили штраф в размере 2500 долларов — формально за несоответствие санитарным нормам в баке для сточных вод. Он оплатил штраф и оставил на квитанции одно слово: «Трусы». День 4 июня 2004 года стал финалом неравной борьбы. Марвин выехал в город на бронированном бульдозере собственной конструкции. Машина, усиленная стальными плитами, напоминала передвижную крепость или модернизированный броневик времен Первой мировой войны. Химейер начал с того, что протаранил насквозь цеха цементного завода, после чего последовательно разрушил здания мэрии, городского совета, банка, пожарной части, газовой компании и редакции местной газеты. Всего — тринадцать административных объектов.

Полиция оказалась бессильна. Около двухсот пуль, выпущенных в техническое чудище Марвина, не причинили бронированной машине ни малейшего вреда. Гранаты тоже не сработали. Провалилась даже попытка остановить Химейера взрывом автомобиля, начинённой взрывчаткой - бульдозер упорно продолжал рушить все административные здания подряд. Химейер имел при себе три автомата, но никого убивать не собирался. По свидетельствам очевидцев, Марвин лишь отгонял полицейских автоматными очередями, не ранив при этом ни одного человека. В городке было объявлено военное положение, из 2200 жителей были эвакуированы полторы тысячи, все въезды и выезды из Грэнби заблокировали. Война длилась два часа. А когда Химейер разрушил местный универмаг, его бульдозер неожиданно остановился. Какое-то время полицейские не решались подойти, подозревая ловушку. Но Марвин был уже мертв – он покончил с собой последним выстрелом. Ибо как бывший солдат понимал: в таких войнах в плен не берут…