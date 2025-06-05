Война дронов: как Китай спасает Россию

Россия получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта, и в особенности помощи со стороны Китая. Об этом изданию Politico сообщил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

«Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и санкций за свою деятельность. Однако официально Китай соблюдает все правила. Но только официально», - рассказал он.

Пекин неоднократно отрицал поставки дронов или компонентов оружия в Россию, однако, по словам Александрова, Россия в значительной степени зависит от поставок китайских запчастей как для тактических, так и для дальних дронов. Это позволяет России сократить отставание от Украины в области технологий и производства дронов.

По его данным, РФ сумела увеличить производство дронов дальнего действия с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до 2 миллионов небольших тактических дронов.

«Они намерены произвести около 30 000 беспилотников дальнего действия, а также 30 000 беспилотников «ложных целей», которые они используют для истощения украинской ПВО в 2025 году. Что касается беспилотников FPV, россияне в 2025 году намерены произвести 2 миллиона таких дронов», - говорится в материале издания.

Россия также увеличивает применение оптоволоконных дронов, которые являются неуязвимыми для РЭБ. Украинские войска раньше могли обнаруживать обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее с оптоволоконными дронами.

«Поэтому нам приходится использовать различные акустические и другие средства для отслеживания этих беспилотников», — рассказал Politico один из командиров ВСУ Андрей.

При этом, по его словам, россияне наращивают не только производство беспилотников, но и средств радиоэлектронной борьбы: «На нашем участке фронта радиочастоты меняются каждые две недели. Поэтому, когда государство поставляет нам беспилотники, пригодными к использованию оказываются только около 20 процентов из них. Нам постоянно приходится тратить дополнительные средства и время на перенастройку этих беспилотников».

Как писали ранее СМИ, Россия использует систему низковысотной лазерной обороны «Тихий охотник» китайского производства для сбития украинских беспилотников. Это одна из самых значимых единиц оборудования, которую РФ получила от Китая за время полномасштабной войны против Украины.