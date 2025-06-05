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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Америка не отправит Украине обещанные взрыватели

распоряжение шефа Пентагона
11:33 916

Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить ключевую технологию борьбы с беспилотниками, предназначенную для Украины, американским силам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«На прошлой неделе Пентагон тихо уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников, теперь выделяются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке», - пишет издание.

По данным WSJ, в служебной записке в прошлом месяце министр обороны США Пит Хегсет уполномочил подразделение Пентагона поставлять взрыватели ВВС США, хотя изначально они были закуплены для Украины. При этом Пентагон сообщил Комитету Сената по вооруженным силам, что потребность американских военных в взрывателях является «неотложной проблемой, выявленной министром обороны».

«Решение перенаправить компонент демонстрирует дефицит важнейших оборонных позиций, поскольку Украина готовится к новым атакам российских беспилотников и ракет, в то время как подразделения ВВС США на Ближнем Востоке готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с боевиками-хуситами в Йемене», - пишет WSJ.

В статье отмечается, что сторонники этого шага говорят, что у Пентагона есть полномочия предпринять такие действия в соответствии с законопроектом о чрезвычайных военных расходах.

Взрыватели предназначены для усовершенствованной системы высокоточного оружия, США поставляли эту технологию Украине в течение нескольких лет. Как пишет WSJ, украинцы использовали ее в ракетной системе класса «земля-воздух» для защиты от российских беспилотников. Важнейшим компонентом является «бесконтактный взрыватель», который взрывает взрывчатку, когда ракета приближается к беспилотнику.

Как напоминает издание, администрация Байдена отправляла Украине взрыватели в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине.

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