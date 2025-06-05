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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Россия вложила миллиарды в экономику Ирана

11:57 501

Россия в 2024 году заняла первое место по объему иностранных инвестиций в экономику Ирана, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«В 2024 году Россия была крупнейшим иностранным инвестором в Иране», - приводит слова Джалали пресс-служба посольства.

По его словам, в перспективе объем российских инвестиций в газовые проекты на территории республики составит $8 млрд, «из них $5 млрд по конкретным обязательствам, а по остальным контрактам вскоре будут достигнуты договоренности».

В 2022-2023 финансовом году Россия стала крупнейшим инвестором Ирана, вложив в экономику страны $2,76 млрд. Всего общий объем прямых иностранных инвестиций в Иран за финансовый год составил $4,2 млрд.

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