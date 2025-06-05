Сколько фальшивых купюр нашли в Азербайджане?

В 2024 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) уделил особое внимание борьбе с фальшивомонетничеством и координации с правоохранительными органами, изъяв из оборота 882 поддельные купюры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБА.

По данным регулятора, в прошлом году было выявлено и изъято 379 поддельных купюр в национальной валюте на сумму 32 611 манатов и 503 единицы в иностранной валюте. Все они были переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Кроме того, в течение года офисы наличных денег, действующие при ЦБА в Баку и регионах, продолжали принимать и обменивать у граждан непригодные для обращения банкноты. Всего было принято и обменено 155,2 тысячи единиц (6,7 миллиона манатов) денежных знаков от граждан.