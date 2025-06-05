Иностранные авиакомпании ищут замену московским аэропортам

Как минимум две иностранные авиакомпании начали переговоры о переносе части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.
По словам одного из собеседников издания, одной из компаний может быть Turkish Airlines, второй, предположительно, — Emirates.
Причиной возможной смены аэропортов стали регулярные ограничения в воздушном пространстве Москвы, вводимые из-за атак украинских беспилотников. Кроме того, по информации источников, растёт число пассажиров, вылетающих за границу из Москвы, но добирающихся туда из Санкт-Петербурга.
Собеседники «Ведомостей» также отметили, что после прекращения авиасообщения с Евросоюзом Пулково недозагружен и способен принять дополнительный пассажиропоток. В частности, именно этот аэропорт принял часть рейсов в начале мая, когда атаки дронов нарушили работу московских воздушных гаваней.