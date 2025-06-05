Иностранные авиакомпании ищут замену московским аэропортам

Как минимум две иностранные авиакомпании начали переговоры о переносе части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

По словам одного из собеседников издания, одной из компаний может быть Turkish Airlines, второй, предположительно, — Emirates.