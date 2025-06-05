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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Рекордная прибыль ЦБА от управления валютными активами

12:16 462

В 2024 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) зафиксировал рекордную прибыль от управления валютными активами в размере $491,6 млн, что на 5,4% превышает показатель 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБА.

Увеличение прибыли обусловлено благоприятной ситуацией на международных денежных и облигационных рынках, а также портфельными стратегиями, направленными на повышение доходности. При этом доходность инвестиционного портфеля ЦБА в 2024 году составила 4,5%, что на 0,23 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году.

В регуляторе также отметили, что по состоянию на конец 2024 года структура официальных валютных резервов ЦБА включала 87% в долларах США, 3% в евро, 2% в китайских юанях, 1% в британских фунтов стерлингов и 7% в специальных правах заимствования (SDR) МВФ.

Согласно данным ЦБА, в прошлом году валютные резервы ЦБА управлялись на основе выбранных бенчмарков в соответствии с целями каждого транша и суб-портфелей, инвестируясь в государственные и квази-государственные долговые обязательства зарубежных стран с инвестиционным кредитным рейтингом. Наряду с внутренним управлением, продолжалось сотрудничество с иностранными менеджерами.

Валютные резервы были разделены на операционный транш, поддерживающий денежно-кредитную политику, и инвестиционный транш, хранящийся с целью повышения доходности, в условиях высокой неопределенности, вызванной геополитическими и геоэкономическими реалиями. Велась работа по инвестированию в альтернативные валюты.

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