Путина ждут в Иране

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитом Тегеран. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передаёт ТАСС.

«Отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнёрства, совершаются визиты высокопоставленных должностных лиц, и в ближайшее время мы ожидаем визит Владимира Путина в Тегеран», — заявил дипломат.