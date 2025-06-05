Путина ждут в Иране

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может посетить с визитом Тегеран. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передаёт ТАСС.
«Отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнёрства, совершаются визиты высокопоставленных должностных лиц, и в ближайшее время мы ожидаем визит Владимира Путина в Тегеран», — заявил дипломат.
14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что у Путина есть приглашение посетить Иран с рабочим визитом, однако сроки поездки пока не согласованы.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее отмечал, что визит российского лидера входит в долгосрочный план развития двусторонних отношений.