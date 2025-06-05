Новый плацдарм Анкары

Передача Сомали турецких ударных вертолетов T129 ATAK — событие, выходящее далеко за рамки обычной оружейной сделки. Это часть системной и долгосрочной стратегии Анкары, направленной на закрепление своего влияния в Африке, в особенности в нестабильном, но стратегически крайне важном регионе Африканского Рога. По данным источников haqqin.az в Анкаре, в минувшее воскресенье Турция передала Сомали три ударных вертолета ATAK, а также два вспомогательных геликоптера для нужд сомалийских военно-морских сил. Боевое применение вертолетов ATAK в конфликтах на Ближнем Востоке уже подтвердило их эффективность в условиях низкой и средней интенсивности. И все это в рамках соглашения о военном сотрудничестве, подписанного сторонами в феврале 2024 года. Напомним, что поставка произошла вскоре после телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. Анкара подтвердила свою поддержку «видения развития Сомали» и заявила о намерении и дальше усиливать военную помощь стране, которая находится под угрозой террористической группировки «Аш-Шабаб», напрямую связанной с «Аль-Каидой».

Хотя контракт на поставку вертолетов в Могадишо был заключен еще в марте, передача техники состоялась после завершения подготовки сомалийских пилотов. Транспортные самолеты турецких ВВС A400M и самолеты C-17A ВВС Катара доставили технику в сомалийскую столицу в конце мая. На фоне нарастающей угрозы со стороны «Аш-Шабаб» Анкара постепенно превращает Сомали в ключевой плацдарм для разворачивания в регионе военной и политической активности. В апреле 2025 года Турция увеличила численность своего контингента в стране до 500 военнослужащих, которые обеспечивают охрану «Тюрксом» - крупнейшей турецкой военной базы в Африке, а также управляют ударными беспилотниками и отвечают за безопасность инфраструктуры в порту Могадишо. Помимо широко известных БПЛА Bayraktar TB2, в распоряжение регулярной армии Сомали были переданы два беспилотника Akıncı — более совершенные модели, способные круглосуточно выполнять боевые задачи, в том числе в ночное время и на большой высоте.

Таким образом, Турция строит в Сомали не просто форпост, а полноценную систему военного присутствия с автономными средствами огневой поддержки и воздушного контроля. По мнению экспертов, усиливая армию Сомали, Турция стремится не допустить в этой стране формирования «вакуума власти», особенно на фоне намеченных на 2026 год первых в истории Сомали прямых всеобщих выборов, которые должны пройти вне клановой системы. Безопасность в преддверии этого политического рубежа — стратегическая задача для Могадишо, и Турция явно намерена стать её основным гарантом. Турецкое военное расширение происходит на фоне стратегического отступления США. В марте администрация Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование подразделения «Данаб» — одного из ключевых элементов армии Сомали в борьбе против фундаменталистов «Аш-Шабаб». Последовавшие атаки террористов и захват нескольких деревень к югу от столицы показали, насколько уязвимой стала ситуация законного правительства Сомали.