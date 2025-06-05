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США советуют европейцам полагаться на себя

12:33 152

Страны НАТО должны активнее участвовать в укреплении обороноспособности альянса и не полагаться исключительно на Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

«Наша идея остается прежней. Это — сдерживание и мир через силу, но не за счет опоры на США. Альянс не может и не должен строиться только на американском потенциале», — подчеркнул Хегсет.

По его словам, НАТО — это «сила, которая действительно сдерживает угрозы», однако эффективное функционирование блока требует активного вклада всех государств-участников. Вашингтон, отметил он, готов поддерживать союзников перед лицом возникающих угроз, но ожидает от партнёров большего участия.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы неоднократно заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов государств — членов альянса до 5% от ВВП. Напомним, на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года страны НАТО договорились довести военные расходы до уровня 2% ВВП, ссылаясь на российскую угрозу.

В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было решено, что 2% от ВВП теперь рассматриваются не как целевой, а как минимальный уровень оборонных расходов для членов НАТО.

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