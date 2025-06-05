Еще один взрыв на железной дороге в России

В Воронежской области на железнодорожном перегоне между станциями Евдаково и Сагуны прогремел взрыв, в результате повреждено железнодорожное полотно. Об этом сообщают российские издания.

По предварительным данным, пострадавших нет, но движение поездов на участке временно приостановлено. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и железнодорожные службы для оценки ущерба и восстановления инфраструктуры. Точные причины взрыва и его обстоятельства выясняются, эксперты не исключают версию диверсии.

Повреждение железнодорожного полотна в Воронежской области создало неудобства для транспортной логистики. По информации РЖД, на участке Евдаково–Сагуны, расположенном на Юго-Восточной железной дороге, приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.

Инцидент произошел на фоне участившихся атак на объекты транспортной инфраструктуры в приграничных регионах России. В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях были совершены три подрыва железных дорог. В Брянской области из-за этого на пассажирский поезд упал автомобильный мост, что привело к гибели семи человек и ранению более 100. В Курской области грузовой поезд упал на железную дорогу, пострадали три машиниста.