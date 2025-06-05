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Немцы встают под ружье

12:42 154

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что численность Бундесвера должна быть увеличена на 50–60 тыс. человек для выполнения новых требований НАТО по укреплению обороноспособности.

Об этом он сообщил журналистам по прибытии на встречу глав военных ведомств стран альянса в Брюсселе.

«Это пока лишь приблизительная оценка, но, чтобы внести ясность: нам потребуется примерно на 50–60 тыс. военнослужащих больше, чем есть сейчас в постоянных силах», — отметил Писториус.

По его словам, на данном этапе речь идет о добровольной службе. Однако министр указал, что участие может выйти за рамки исключительно добровольной основы, если Бундесвер станет более привлекательным работодателем и сможет заинтересовать молодых мужчин и женщин на длительную службу.

Он также сообщил, что целевой вклад ФРГ в оборону альянса станет вторым по масштабам в НАТО, однако подробности раскрывать отказался: «Мне бы не хотелось, чтобы потенциальные противники увидели мои карты».

Отвечая на вопрос о производстве беспилотников в Германии и обучении Бундесвера их применению, Писториус ответил утвердительно. Что касается поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, министр отметил, что изменений по этому вопросу нет.

Глава Минобороны также подчеркнул, что в итоговой декларации саммита НАТО должна быть чётко обозначена позиция о том, что Россия представляет для альянса наибольшую угрозу. «Если мы не определим, откуда исходит угроза, то нам будет сложно к ней подготовиться. Я считаю, что это должно быть ясно сформулировано, но решение будут принимать лидеры стран НАТО», — добавил он.

В настоящее время численность Бундесвера составляет около 183 тыс. человек. Одной из главных кадровых проблем остаётся низкая привлекательность службы. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего страна перешла на профессиональную армию.

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