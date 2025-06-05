Пашинян: «Всегда буду говорить, что Кочарян…»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором назвал бывшего президента страны Роберта Кочаряна взяточником.

«Например, мы не констатировали официально, что Роберт Кочарян — взяточник, и это зафиксировано решением суда, потому что он попросил суд прекратить дело о его взяточничестве в связи с истечением срока давности! Это происходит тогда, когда человек фактически признает, что он коррупционер.

Сейчас в судебной системе Республики Армения официально зафиксировано, что личность, занимавшая должность второго президента Республики Армения — взя-то-чник! Пусть подают в суд! После этого всегда, когда в моем выступлении будет звучать имя Роберта Кочаряна, я буду говорить: «взяточник Роберт Кочарян... и т.д.», - заявил Пашинян.