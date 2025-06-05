Россия срочно перебрасывает бомбардировщики

Россияне начали срочно перебрасывать стратегические бомбардировщики подальше от Украины после операции «Паутина». Один из Ту-160 был обнаружен на аэродроме «Анадирь» — в 6770 км от Украины и всего в 660 км от берегов США.

Судьба остальных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95МС остаётся неизвестной. Самолёты продолжают перебрасываться с аэродромов «Оленья», «Белая» и «Украинка» в неопределённые направления настолько хаотично, что мониторинговые системы не успевают их отслеживать.

Украинские удары по базам стратегической авиации РФ уже сейчас серьёзно ограничивают возможности Москвы по нанесению ударов с воздуха.