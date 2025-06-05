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Зеленский: «Совершенно больные существа…»

ОБНОВЛЕНО 18:52
18:52 3121

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на разрушение российской армией здания областной администрации в Херсоне.

«Херсон. Здание облгосадминистрации. Российские военные ее полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, не случайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа.

Нужна сила, чтобы вынудить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет. Благодарю всех в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей», — написал президент Украины в соцсетях.

*** 13:31

Российские войска сбросили четыре авиабомбы на центр Херсона, пострадали два человека, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

Так выглядит здание администрации в Херсоне после неоднократных ударов России

По его словам, четыре бомбы скинули в течение всего 15 минут. В результате удара еще больше пострадало здание Херсонской областной администрации, которое до этого не раз атаковали российские военные. Разрушен также подъезд многоэтажного дома, в окрестных домах выбиты окна и посечены фасады.

Спасатели также вызволили из заблокированного подвального помещения четырех человек.

В ночь на 5 июня российские военные ударили по Украине. В Черниговской области погибли пять человек, в том числе годовалый ребенок, сообщают местные власти. В Харькове российские беспилотники врезались в два многоквартирных дома. В результате ночной атаки пострадали 17 человек.

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