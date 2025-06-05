Зеленский: «Совершенно больные существа…»

Нужна сила, чтобы вынудить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет. Благодарю всех в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей», — написал президент Украины в соцсетях.

«Херсон. Здание облгосадминистрации. Российские военные ее полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, не случайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа.

По его словам, четыре бомбы скинули в течение всего 15 минут. В результате удара еще больше пострадало здание Херсонской областной администрации, которое до этого не раз атаковали российские военные. Разрушен также подъезд многоэтажного дома, в окрестных домах выбиты окна и посечены фасады.

Спасатели также вызволили из заблокированного подвального помещения четырех человек.

В ночь на 5 июня российские военные ударили по Украине. В Черниговской области погибли пять человек, в том числе годовалый ребенок, сообщают местные власти. В Харькове российские беспилотники врезались в два многоквартирных дома. В результате ночной атаки пострадали 17 человек.