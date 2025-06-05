Эрдоган о переговорах России и Украины в Стамбуле

«Как Турция, мы делаем все возможное, чтобы остановить геноцид в Палестине и положить конец войне между Россией и Украиной путем обеспечения справедливого мира. Встреча, состоявшаяся в Стамбуле в понедельник, 2 июня, стала историческим шагом на пути к прекращению кровавой войны к северу от нас, которая продолжается уже четвертый год», - заявил Эрдоган в видеообращении к нации по случаю начала Курбан-байрама.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась чуть более часа в закрытом режиме. Как и в прошлый раз, делегацию России возглавлял советник президента Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны Рустем Умеров.

Первая с 2022 года встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. На ней, в частности, была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».