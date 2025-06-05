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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Трамп восхищен «крутой» атакой Украины

13:52 1830

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение украинской операцией «Паутина» против российских аэродромов, назвав ее «сильной» и «крутой», сообщает Axios со ссылкой на источники.

В частных разговорах Трамп подчеркнул значимость удара, но также выразил обеспокоенность, что ответные действия России могут усложнить его усилия по достижению прекращения огня в Украине.

«Довольно сильно», — сказал Трамп одному из собеседников. «Он думал, что это круто», — сказал второй источник о реакции Трампа.

Один из советников Трампа сравнил украинскую операцию с «чихуахуа, наносящей урон более крупной собаке». При этом атака на дальние бомбардировщики, которые потенциально могут нести ядерное оружие, вызвала опасения в Белом доме.

«Атака беспилотников не стала для (Трампа) неожиданностью, потому что так происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому его разочаровывает, когда происходят подобные атаки», — сказал один из чиновников Белого дома.

По словам источников Axios, Трамп считает, что продолжение боевых действий затягивает конфликт, и ему хотелось бы его скорейшего завершения. Несмотря на это, он оценил эффективность украинской операции.

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