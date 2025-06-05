Гадимовы открыли стрельбу возле здания спецслужб

В грузинском Марнеули произошло вооруженное столкновение рядом со зданиями полиции и Службы госбезопасности, один человек тяжело ранен, пишут грузинские СМИ.

Полиция задержала двух человек, еще двоих продолжают разыскивать.

Как рассказали телеканалу TV Pirveli очевидцы, в конфликте участвовали около 20 человек. Среди них, предположительно, были советник председателя сакребуло (в Грузии представительский орган деревни, общины, посёлка, города, района или того города, который не входит в состав муниципалитета) Вугар Гадимов и его два брата, а также их соратники. По данным телеканала, именно Гадимов был вызван на место для «разборки».

Предположительно, в разборке участвовали и другие сотрудники мэрии, а также представители криминального мира и их сторонники.

По словам местных жителей, столкновению предшествовала ссора, которая переросла в перестрелку с обеих сторон. Один из свидетелей сообщил, что при попытке бегства один из автомобилей врезался в забор и разрушил ворота местного жителя.

Согласно информации TV Pirveli, полиция до сих пор разыскивает скрывшихся участников, связанных с криминальным миром.

Причиной конфликта, по данным телеканала, стала финансовый вопрос: один из граждан хотел установить киоск в Марнеули, за что с него якобы требовали крупную сумму денег.

Местные жители говорят, что это уже третий подобный криминальный инцидент за последние три месяца.

По их словам, первый случай был связан с поножовщиной, в результате которой один человек был ранен, но тогда инцидент не получил широкой огласки.