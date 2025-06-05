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Байден назвал «смешным» расследование Трампа о его использовании авторучки

14:00 554

Бывший президент США Джо Байден отверг обвинения Дональда Трампа и назвал расследование о его использовании авторучки «смешным» и ложным.

Об этом сообщает Axios.

По словам Байдена, любые предположения о его недееспособности во время президентства не имеют под собой оснований. «Я принимал решения — помилования, исполнительные приказы, законодательство и прокламации. Любые предположения об обратном — смешны и ложны», — подчеркнул он.

Байден также отметил, что подобные обвинения — это отвлекающий маневр Трампа и республиканцев, которые пытаются продвинуть «губительное законодательство, сокращающее важные программы, такие как Medicaid, и увеличивающее расходы американских семей, чтобы финансировать налоговые льготы для богатых и корпораций».

Ранее Трамп поручил расследовать, не сговорились ли помощники Байдена с целью скрыть его «когнитивный спад» и незаконное исполнение президентских обязанностей. Особое внимание уделяется использованию Байденом авторучки — устройства для автоматической подписи.

Трамп утверждает, что Байден страдает от «серьезного когнитивного нарушения», и подозревает, что помощники злоупотребляли полномочиями, подписывая документы за него. По данным Белого дома Трампа, несмотря на это, администрация Байдена выпустила более 1200 президентских документов, назначила 235 судей и выдала рекордное число помилований.

Расследование включает проверку документов, подписанных с помощью авторучки, а также выяснение, кто именно давал указания на использование этого устройства.

Помимо этого, Трамп распространял конспирологические теории о «замене» Байдена клоном или роботом, что Белый дом пока не комментировал. При этом он неоднократно критиковал психическое состояние Байдена и не проявлял к нему сочувствия, даже после диагноза рака, называя его «несколько порочным человеком».

«Если вам жаль его, не жалейте. Байден причинил боль многим людям, и мне его не жаль», — заявил Трамп.

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