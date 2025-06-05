Россия обиделась на Трампа

В Кремле ожидали услышать от США «жесткое осуждение» действий Киева после атаки по российским аэродромам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о том, посчитали ли достаточным в Кремле заявление Дональда Трампа об этих атаках в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

«В ходе телефонного разговора, который состоялся вчера, президент США действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией по подготовке этого террористического акта со стороны киевского режима. Но если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал при этом, что поддерживает контакты на рабочем уровне: «Эту точку зрения поддержал президент Владимир Путин».

Песков утверждает, что решения об атаке не могли быть приняты без участия президента Украины.

Кроме того, Песков сказал, что президенты России и США во время телефонного разговора 4 июня не обсуждали тему санкций: «Санкционная тематика никак не затрагивалась».

Песков назвал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа «конструктивным», лидеры обсудили множество вопросов. При этом о личной встрече стороны пока не договорились. «Договоренностей о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена и должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне».