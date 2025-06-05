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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Мужчину застрелили в автомобиле и бросили на дороге

заявление МВД и Генпрокуратуры
14:18 1335

В результате совместных действий сотрудников Лерикского районного отдела полиции и прокуратуры был установлен факт умышленного убийства жителя города Лерика Шахина Шарифова (1990 года рождения), который считался пропавшим без вести с 31 мая.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры Азербайджана.

В заявлении отмечается, что установлены обоснованные подозрения в том, что Эльшан Агаев, 1991 года рождения, 31 мая на 51-м километре автодороги Ленкорань - Лерик во время личной ссоры умышленно убил Шахина Шарифова, открыв огонь из пистолета Макарова в ходе выяснения отношений в своей автомашине. После он выехал на своем автомобиле на участок автодороги Лерик - Гёйдяря, проходящий через село Нисли, и скатил тело по дороге к подножию горы.

Во время обыска в гараже Эльшана Агаева были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства пистолет Макаров, магазин и 159 патронов, а при обыске его автомобиля был обнаружен еще один патрон.

Эльшан Агаев задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются, назначены необходимые экспертизы.

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