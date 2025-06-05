Грузины хотят в Европу, а им подсовывают Китай

Грузинские власти готовы предоставить доказательства, в том числе видео, того, как европейцы финансируют и поощряют экстремизм в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Когда мы разговариваем с европейцами, говорим: «У нас есть факты, противопоставьте им свои факты, не ложь и общие заявления, а факты. Когда мы вам говорим, что вы поощряете экстремизм, подкрепляем это фактами, видео, практикой вашего финансирования». У нас есть факты того, как эти люди финансируют экстремизм в нашей стране», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

По его словам, когда правительство Грузии на встрече с европейцами предоставляет им указанные факты, в ответ они слышат общие фразы. Как отметил Кобахидзе, такое поведение европейцев вызывает сожаление.

При этом Кобахидзе назвал «вполне возможным» вступление страны в Евросоюз к 2030 году при условии справедливого подхода Брюсселя.

Грузинский премьер также считает, что углубление сотрудничества Тбилиси с Пекином не вызовет негативной реакции со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что Китай, несмотря на соперничество с США, остается «сверхдержавой, нацеленной на мир», и выразил уверенность, что укрепление двусторонних связей будет способствовать стабильности.

«За последние 45 лет Китай был именно той сверхдержавой, которая не участвовала ни в одной войне и была сосредоточена на прогрессе, модернизации и экономическом развитии от начала до конца, и я думаю, что результаты налицо. Мы должны особенно оценить роль этого государства в обеспечении большего мира не только в регионе, но и во всем мире. В этой связи послания нового президента США, в которых подчеркивается важность мира и надежды, очень обнадеживают. Я считаю, что при новой администрации, при администрации президента Трампа, будет больше продвигаться мир во всем мире. Мы готовы сотрудничать со всеми теми государствами, включая все те сверхдержавы, которые сосредоточены на мире, экономическом развитии и обеспечении большего благосостояния для своих народов», — заявил премьер.