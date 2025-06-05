USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Новость дня
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Грузины хотят в Европу, а им подсовывают Китай

14:27 451

Грузинские власти готовы предоставить доказательства, в том числе видео, того, как европейцы финансируют и поощряют экстремизм в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Когда мы разговариваем с европейцами, говорим: «У нас есть факты, противопоставьте им свои факты, не ложь и общие заявления, а факты. Когда мы вам говорим, что вы поощряете экстремизм, подкрепляем это фактами, видео, практикой вашего финансирования». У нас есть факты того, как эти люди финансируют экстремизм в нашей стране», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

По его словам, когда правительство Грузии на встрече с европейцами предоставляет им указанные факты, в ответ они слышат общие фразы. Как отметил Кобахидзе, такое поведение европейцев вызывает сожаление.

При этом Кобахидзе назвал «вполне возможным» вступление страны в Евросоюз к 2030 году при условии справедливого подхода Брюсселя.

Грузинский премьер также считает, что углубление сотрудничества Тбилиси с Пекином не вызовет негативной реакции со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что Китай, несмотря на соперничество с США, остается «сверхдержавой, нацеленной на мир», и выразил уверенность, что укрепление двусторонних связей будет способствовать стабильности.

«За последние 45 лет Китай был именно той сверхдержавой, которая не участвовала ни в одной войне и была сосредоточена на прогрессе, модернизации и экономическом развитии от начала до конца, и я думаю, что результаты налицо. Мы должны особенно оценить роль этого государства в обеспечении большего мира не только в регионе, но и во всем мире. В этой связи послания нового президента США, в которых подчеркивается важность мира и надежды, очень обнадеживают. Я считаю, что при новой администрации, при администрации президента Трампа, будет больше продвигаться мир во всем мире. Мы готовы сотрудничать со всеми теми государствами, включая все те сверхдержавы, которые сосредоточены на мире, экономическом развитии и обеспечении большего благосостояния для своих народов», — заявил премьер.

Армения выразила Азербайджану свою готовность
Армения выразила Азербайджану свою готовность
15:21 14
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
15:16 214
Плеткой негоднице!
Плеткой негоднице! объектив haqqin.az
10:24 2241
Что обсуждает «Газпром» в Баку?
Что обсуждает «Газпром» в Баку? наши подробности
09:52 3791
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 6762
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 15906
Израиль передумал: аш-Шараа хороший
Израиль передумал: аш-Шараа хороший актуальный комментарий
02:17 5599
Отрада души его: Владимир Путин
Отрада души его: Владимир Путин наше послесловие
4 июня 2025, 22:47 6952
Швейцарская разведка передавала информацию российской компании
Швейцарская разведка передавала информацию российской компании
15:07 256
Если еврей плюнет в армянина
Если еврей плюнет в армянина скандал в Израиле и Армении
13:31 2874
Напряженный судебный процесс над «Шарурлу Исфандияром»
Напряженный судебный процесс над «Шарурлу Исфандияром»
15:01 549

ЭТО ВАЖНО

Армения выразила Азербайджану свою готовность
Армения выразила Азербайджану свою готовность
15:21 14
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
Что обсудили Пашинян и Эрдоган?
15:16 214
Плеткой негоднице!
Плеткой негоднице! объектив haqqin.az
10:24 2241
Что обсуждает «Газпром» в Баку?
Что обсуждает «Газпром» в Баку? наши подробности
09:52 3791
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами?
Война перенеслась на территорию России. Когда будут бить ракетами? Дарюс Антанайтис комментирует для haqqin.az
01:53 6762
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
4 июня 2025, 20:43 15906
Израиль передумал: аш-Шараа хороший
Израиль передумал: аш-Шараа хороший актуальный комментарий
02:17 5599
Отрада души его: Владимир Путин
Отрада души его: Владимир Путин наше послесловие
4 июня 2025, 22:47 6952
Швейцарская разведка передавала информацию российской компании
Швейцарская разведка передавала информацию российской компании
15:07 256
Если еврей плюнет в армянина
Если еврей плюнет в армянина скандал в Израиле и Армении
13:31 2874
Напряженный судебный процесс над «Шарурлу Исфандияром»
Напряженный судебный процесс над «Шарурлу Исфандияром»
15:01 549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться