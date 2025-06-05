Азербайджанцы переполошились после непристойного видео от врача

Азербайджанская врач-радиолог Гюнель Гамбарова, работающая в госпитале Məlhəm, оказалась в центре общественного резонанса после публикации видео, на котором она танцует во время приёма пациента под музыку.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, врач находится без маски, танцует под музыку, периодически кашляет в перчатку и при этом производит забор биопсийного материала у пациентки. Также на видео зафиксировано, что интимная область пациентки остаётся неприкрытой.

Видео вызвало широкое обсуждение среди пользователей социальных сетей. Некоторые комментаторы выразили обеспокоенность по поводу нарушения профессиональной этики, в частности, публичного распространения кадров с обнажённым телом пациентки, а также обратили внимание на возможное несоблюдение санитарно-гигиенических норм.

В ответ на критику врач заявила, что видео было записано с согласия пациентки. По её словам, процедуры ультразвукового исследования и биопсии «никогда не проводятся в стерильных условиях».

Издание haqqin.az направило официальный запрос в Аналитический Экспертный Центр Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как заявили в Центре аналитической экспертизы Минздрава, по факту опубликованных кадров проводится проверка. В случае выявления нарушений законодательства будет инициирована внеплановая инспекция.

Представители центра подчеркнули, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в медицинских учреждениях является обязательным. При выявлении нарушений составляется административный протокол согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и дело направляется в дальнейшее производство. Врачи в таких случаях обязаны предоставить объяснительную, и им выносится официальное предупреждение о возможных более серьёзных санкциях в случае повторения подобных инцидентов.

На официальном сайте центра размещено предупреждение для врачей, планирующих вести прямые трансляции во время проведения медицинских процедур.