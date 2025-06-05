В Кремле рассказали об ответе России на «Паутину»

Отвечая на вопрос BBC, говорил ли Путин Трампу, что Россия ответит на атаки, Песков сказал: «Да, действительно». В ответ на уточняющий вопрос журналистов, каким и когда будет этот ответ, Песков добавил: «Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные».

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом 4 июня действительно говорил, что Москва ответит на атаки Киева по военным аэродромам, но ответ будет дан тогда, когда посчитают целесообразным российские военные, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сказал, что Трамп в разговоре с Путиным говорил, что не знал о планах подготовки операции СБУ «Паутина», в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации России.

Разговор Трампа и Путина состоялся накануне и продолжался чуть более часа. По его итогам американский президент заявил, что это был «хороший разговор», но «не такой, который приведет к немедленному миру».

Американский портал Axios сегодня написал со ссылкой на источники, что Дональд Трамп воздерживался от публичных комментариев по поводу украинской операции «Паутина», но в частных беседах восхищался ей. «Довольно мощно» и «круто» — такими словами описывают его реакцию собеседники издания. При этом Трамп понимает, что атака на аэродромы, вероятно, подтолкнет Владимира Путина к серьезным ответным мерам, говорит еще один источник Axios, знакомый с ситуацией.