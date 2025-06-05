Посол США в Грузии подала в отставку

Посол США в Грузии Робин Данниган покидает пост по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети Facebook.

«Проработав 33 года дипломатом, представляющим США, я приняла решение уйти в отставку», - отметила Данниган.

Посол также заявила, что гордится работой, проделанной в качестве посла США в Грузии.

Дипломат подчеркнула, что продолжит усердно работать над укреплением связей между Вашингтоном и Тбилиси до своего отъезда в июле.

Отметим, что Робин Данниган занимала должность посла США в Грузии с октября 2023 года.