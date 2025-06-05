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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
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Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты

Армения не оплатила взнос в ОДКБ

новость дополнена
14:58 390

Армения не уплатила взнос за 2024 год в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«В связи с заморозкой нашего участия в ОДКБ Армения не оплатила членский взнос в эту организацию в 2024 году», - сказал Мирзоян в парламенте в четверг.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не выплатит свои членские взносы в бюджет ОДКБ до конца 2025 года, страны-члены организации «могут рассмотреть различные сценарии».

При этом Мирзоян заявил, что Армения и Россия ведут активный политический диалог с начала года.

«Наш диалог с Россией был очень активным с начала года. Вы помните, в начале года я посетил Россию, а недавно нашу страну посетил министр иностранных дел Сергей Лавров», - добавил он.

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